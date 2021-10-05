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НОВОСТИ

Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку СберПрайм за 1 рубль

13:47 05.10.2021

Каждый житель России, имеющий зарплатную карту Сбера, теперь имеет возможность подключить подписку СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль. Выгода СберПрайм очевидна, она позволяет пользоваться сервисами экосистемы Сбера, смотреть кино, слушать музыку, пользоваться услугами телемедицины, заказывать продукты и многое другое.

Подписку необходимо активировать в мобильном приложении СберБанк Онлайн, для чего разделе «Сервисы» на главном экране выбрать «СберПрайм», далее «СберПрайм. Акция для зарплатных клиентов». После подключения в течение 2 дней должно прийти СМС или push-сообщение в СберБанк Онлайн с единым промокодом, который даёт скидку 300 рублей сразу в двух сервисах экосистемы Сбера: СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ. Промокод действителен при покупке от 1500 рублей.

Скопировав и активировав при оформлении заказа промокод из сообщения, можно получить скидку в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ при оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении партнёров. Промокод действителен только для клиентов, ранее не делавших покупок в сервисах. Доставка в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ при наличии подписки СберПрайм бесплатная.

«Быть зарплатным клиентом Сбера выгодно. Наши зарплатные клиенты уже имеют некоторые преимущества при использовании сервисов банка. Так, ряд кредитных продуктов предлагается им на более выгодных условиях. Теперь мы открываем для зарплатных клиентов новые возможности для решения самых разнообразных задач быстро и выгодно с помощью подписки СберПрайм и сервисов экосистемы», — рассказала Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

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