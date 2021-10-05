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НОВОСТИ

В Кремле не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам - Песков

14:12 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам, поэтому сбои в работе социальных сетей на нем не сказались. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил Песков на вопрос о том, ощутили ли в Кремле сбои в работе интернет-сервисов, произошедшие в понедельник вечером и продолжавшиеся ночью.

"По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи, - добавил представитель Кремля. - Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается".

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