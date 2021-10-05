Цена Brent на бирже ICE превысила $82 за баррель
14:32 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 0,96% и достигла $82,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:50 мск. В последний раз стоимость Brent превышала $82 за баррель в октябре 2018 г.
К 13:55 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $81,96 за баррель (+0,86%).
Стоимость нефти продолжает расти на фоне рекомендаций мониторингового комитета ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.
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