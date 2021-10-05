Собянин: В Московские школы будет поставлено более 100 тыс компьютеров

14:10

Московская система образования входит в пятерку мировых лидеров - заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в школу для начальных классов №1517 на ул. Живописная. Также градоначальник поздравил педагогов с их профессиональным праздником.

«Поздравляю с Днем учителя. Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва - целая страна детей. Учащихся в наших школах - миллион человек, а всего в системе образования Москвы получается около 2 млн детей, подростков.>< Москва занимает лидирующие позиции, постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. <…> Постараемся обновить ноутбуки у учителей старших классов, они свой срок изжили. Новый этап обновления оборудования будем проводить постоянно», — сказал мэр.

Также, наравне с хорошим образованием он отметил «хорошее отношение к детям» у московских педагогов, добавив что «Каждому ребенку дается равная возможность хорошо учиться, получить хорошие знания и получить хорошее образование дальше в колледже или университете».

Собянин сообщил, что в городских школах в течение пяти лет планируется заменить технически устаревшие компьютеры и обеспечить ноутбуками учителей как старших, так и младших классов, а в компьютерных классах установить 50 тыс. новых компьютеров. В целом в московские школы будет поставлено свыше 100 тыс. новых компьютеров. Также мэр сказал, что во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi.