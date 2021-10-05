Частное судно с пятью людьми на борту тонет в Белом море - источник
15:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частное судно тонет в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, на борту судна находятся пять человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"В районе поселка Кашкаранцы в Белом море терпит бедствие частное судно "Фаворит", где на борту находятся пять человек. В настоящее время машинное отделение заливает водой", - сказал собеседник агентства.
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