В Казани неизвестные украли из подразделения СК более 14,6 млн рублей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело расследуется в Казани по факту кражи из следственного подразделения СК более 14,6 млн рублей, которые были вещественными доказательствами по уголовному делу. Как сообщает во вторник пресс-служба СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о следственных действиях.

"В Казани неустановленные злоумышленники, проникнув в здание одного из подразделений следственного управления СК России по Республике Татарстан, похитили оттуда сейф с денежными средствами на сумму более 14,6 млн рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Республике Татарстан доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.