Корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем пристыковался к МКС

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабль "Союз МС-19" с тремя членами экипажа долетел до МКС по двухвитковой схеме. Он пристыковался к модулю "Рассвет", следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

На корабле к МКС причалили российский космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем киноэкипаж сможет перейти на станцию.

Кораблю не удалось пристыковаться в автоматическом режиме, сближение и причаливание прошло в режиме телеоператорного управления (ТОРУ).