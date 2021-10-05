Путин рассчитывает, что советники по воспитанию появятся в каждой школе
16:12 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в каждой школе появятся советники по воспитанию детей. По его мнению, этим вопросом должны заниматься специалисты, разбирающиеся в детской психологии.
"Решение принято, мы это будем развивать дальше, и надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе", - сказал Путин во вторник на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Говоря о советниках по воспитанию, Путин подчеркнул, что "люди должны этим заниматься профессионально". "Наверное, прежде всего психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки", - сказал президент.
Путин отметил, что "в современном мире, таком бурном, напряженном, требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких профессиональных людей".
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