Терпящее бедствие судно в Белом море частично затонуло - источник
16:32 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Маломерно судно "Фаворит", терпящее бедствие в Белом море, частично затонуло. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В условиях шторма судно частично затонуло. По предварительным данным, находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас с берега полузатонувшее судно и оранжевый плот наблюдают спасатели. "Предварительно, плот и судно находятся в 10 км от маяка", - отметил источник.
Днем во вторник с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. На борту находятся пять человек. Для спасательной операции планируется задействовать вертолет. Как уточнили в Росморречфлоте, в службу "112" удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна.
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