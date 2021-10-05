Сбер, бывший советский сберегательный банк, мечтающий стать технологическим гигантом
16:48 05.10.2021
Сбер, главный российский банк, наследие советских времен, превращается в «интегрированную экосистему вокруг клиента» - пишет французское издание Les Echos (Sber, l'ex-caisse d'épargne soviétique qui rêve de devenir une « big tech » | Les Echos)
Герман Греф, руководитель первого российского банка, создал из бывшего Сбербанка технологического лидера, сменил видение, название и логотип. «Мы станем больше, чем банком – интегрированной экосистемой вокруг клиента», - пообещал Герман Греф в сентябре 2020 года в презентации, достойной широкой публики Apple.
«Сбер», имеющий 100 миллионов клиентов, теперь предлагает широкий спектр товаров через Интернет и мечтает стать новым технологическим гигантом. «Наша трансформация не имеет аналогов в банковской сфере в Европе или даже в США», – говорит Les Echos Владислав Крейнин, вице-президент Sber. «Около сотни из 13 000 отделений банка уже трансформировались в рамках новой экосистемы. За ними должны последовать еще около 6 000».
Результаты этих новых видов деятельности Сбером не сообщаются, признается, что предложения B2C пока нерентабельны и вряд ли стоит ждать от них прибыли в течении нескольких лет, зато B2B сервисы уже приносят прибыль, особенно с помощью облачных сервисов SberCloud, маркетинговых предложений и управления бэк-офисом.
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