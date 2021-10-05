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Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов РФ

17:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал "ускориться" и в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте российских городов.

"Я еще раз прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов", - заявил он на совещании с членами правительства во вторник.

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