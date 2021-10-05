Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в грузинской тюрьме. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

"Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело в отношении Саакавшвили Михаила Николаевича, <...> по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления", - говорится в сообщении.