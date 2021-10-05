Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили
17:12 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в грузинской тюрьме. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.
"Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело в отношении Саакавшвили Михаила Николаевича, <...> по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:00 05.10.2021
- Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов РФ
- 16:48 05.10.2021
- Сбер, бывший советский сберегательный банк, мечтающий стать технологическим гигантом
- 16:32 05.10.2021
- Терпящее бедствие судно в Белом море частично затонуло - источник
- 16:12 05.10.2021
- Путин рассчитывает, что советники по воспитанию появятся в каждой школе
- 16:00 05.10.2021
- Корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем пристыковался к МКС
- 15:32 05.10.2021
- В Казани неизвестные украли из подразделения СК более 14,6 млн рублей
- 15:12 05.10.2021
- Высокая смертность от ковида в РФ связана с недостаточным уровнем вакцинации - Песков
- 15:00 05.10.2021
- Частное судно с пятью людьми на борту тонет в Белом море - источник
- 14:32 05.10.2021
- Цена Brent на бирже ICE превысила $82 за баррель
- 14:12 05.10.2021
- В Кремле не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать