После крушения судна "Фаворит" в Белом море спаслись два человека, они госпитализированы
17:32 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека спаслись с судна "Фаворит", которое потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, они госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Двое спаслись, их нашли в воде. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 18:40 05.10.2021
- "Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме
- 18:10 05.10.2021
- Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
- 18:00 05.10.2021
- Для коллективного иммунитета к ковиду в РФ нужно привить еще 35,9 млн человек - Голикова
- 17:44 05.10.2021
- Акции "Роснефти" подорожали до рекордного значения
- 17:20 05.10.2021
- Татьяна Голикова отметила Подмосковье в числе лидеров по показателям первичной вакцинации
- 17:12 05.10.2021
- Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили
- 17:00 05.10.2021
- Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов РФ
- 16:48 05.10.2021
- Сбер, бывший советский сберегательный банк, мечтающий стать технологическим гигантом
- 16:32 05.10.2021
- Терпящее бедствие судно в Белом море частично затонуло - источник
- 16:12 05.10.2021
- Путин рассчитывает, что советники по воспитанию появятся в каждой школе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать