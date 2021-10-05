После крушения судна "Фаворит" в Белом море спаслись два человека, они госпитализированы

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека спаслись с судна "Фаворит", которое потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, они госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Двое спаслись, их нашли в воде. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.