Для коллективного иммунитета к ковиду в РФ нужно привить еще 35,9 млн человек - Голикова
18:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще 35,9 млн россиян должны привиться от коронавируса, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет. Также необходимо повторно привить 7,6 млн человек, сообщила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад или вакцинированных более чем шесть месяцев назад 7,6 млн человек", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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