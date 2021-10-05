0
0
80
НОВОСТИ

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

18:10 05.10.2021

Благодаря беспрецедентному подъему стоимости акций (одна ценная бумага Сбера стоит сегодня 350 руб.) и, соответственно повышению капитализации банка до порога в 7,9 трлн. руб., ($108 млрд), Сбербанк стал самым дорогим банком Европы, оставив за спиной предыдущего лидера - банк HSBC. Таким образом в мировом рейтинге банков на сегодняшний день Сбер занял 14 место.

Стоимость акций поднимается в связи с ожидаемыми результатами по итогам прошедших 9 месяцев, о которых Сбер объявит в четверг. В шкалу привлекательности также входит дивидендная политика банка, предусматривающая выплаты в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Правительство РФ ожидает, что в 2022 году дивиденды составят 26,36 руб., в 2023-м — 26,95 руб., а в 2024-м — 29,96 руб., что за три года даст акционерам банка 60% прибыли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 05.10.2021
"Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме
0
19
18:00 05.10.2021
Для коллективного иммунитета к ковиду в РФ нужно привить еще 35,9 млн человек - Голикова
0
109
17:44 05.10.2021
Акции "Роснефти" подорожали до рекордного значения
0
127
17:32 05.10.2021
После крушения судна "Фаворит" в Белом море спаслись два человека, они госпитализированы
0
158
17:20 05.10.2021
Татьяна Голикова отметила Подмосковье в числе лидеров по показателям первичной вакцинации
0
147
17:12 05.10.2021
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили
0
170
17:00 05.10.2021
Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов РФ
0
181
16:48 05.10.2021
Сбер, бывший советский сберегательный банк, мечтающий стать технологическим гигантом
0
200
16:32 05.10.2021
Терпящее бедствие судно в Белом море частично затонуло - источник
0
210
16:12 05.10.2021
Путин рассчитывает, что советники по воспитанию появятся в каждой школе
0
234

Возврат к списку