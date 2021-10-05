Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
18:10 05.10.2021
Благодаря беспрецедентному подъему стоимости акций (одна ценная бумага Сбера стоит сегодня 350 руб.) и, соответственно повышению капитализации банка до порога в 7,9 трлн. руб., ($108 млрд), Сбербанк стал самым дорогим банком Европы, оставив за спиной предыдущего лидера - банк HSBC. Таким образом в мировом рейтинге банков на сегодняшний день Сбер занял 14 место.
Стоимость акций поднимается в связи с ожидаемыми результатами по итогам прошедших 9 месяцев, о которых Сбер объявит в четверг. В шкалу привлекательности также входит дивидендная политика банка, предусматривающая выплаты в 50% от чистой прибыли по МСФО.
Правительство РФ ожидает, что в 2022 году дивиденды составят 26,36 руб., в 2023-м — 26,95 руб., а в 2024-м — 29,96 руб., что за три года даст акционерам банка 60% прибыли.
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