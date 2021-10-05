"ЕР" выдвигает Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва
19:20 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Единая Россия" выдвигает спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты парламента восьмого созыва. Соответствующее решение было принято во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.
Фамилия Володина в качестве председателя Госдумы обозначена в проекте структуры нижней палаты восьмого созыва, который был одобрен в ходе совместного заседания.
"Единая Россия" также выдвигает Александра Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы 8-го созыва, члены фракции, в том числе бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, также займут шесть постов зампредседателя нижней палаты парламента. Соответствующее решение, с которым ознакомился ТАСС, было принято во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.
Согласно решению, Жуков, который занимал пост первого зампреда палаты и в прошлом думском созыве, вновь выдвигается на аналогичный пост. Также на должности вице- спикеров от "Единой России" выдвигаются бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол, Сергей Неверов, в предыдущем созыве возглавлявший фракцию единороссов, Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, также занимавшие посты вице-спикеров в Госдуме 7-го созыва.
Фракция выдвинет эти кандидатуры на первом пленарном заседании Госдумы 8-го созыва 12 октября.
НОВОСТИ
- 20:00 05.10.2021
- Цена газа в Европе достигла нового максимума, увеличившись более чем на $250
- 19:18 05.10.2021
- Авиакомпании получили около 20 млрд руб. в рамках программ господдержки
- 18:40 05.10.2021
- "Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме
- 18:10 05.10.2021
- Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
- 18:00 05.10.2021
- Для коллективного иммунитета к ковиду в РФ нужно привить еще 35,9 млн человек - Голикова
- 17:44 05.10.2021
- Акции "Роснефти" подорожали до рекордного значения
- 17:32 05.10.2021
- После крушения судна "Фаворит" в Белом море спаслись два человека, они госпитализированы
- 17:20 05.10.2021
- Татьяна Голикова отметила Подмосковье в числе лидеров по показателям первичной вакцинации
- 17:12 05.10.2021
- Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили
- 17:00 05.10.2021
- Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать