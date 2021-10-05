"ЕР" выдвигает Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Единая Россия" выдвигает спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты парламента восьмого созыва. Соответствующее решение было принято во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

Фамилия Володина в качестве председателя Госдумы обозначена в проекте структуры нижней палаты восьмого созыва, который был одобрен в ходе совместного заседания.

"Единая Россия" также выдвигает Александра Жукова на пост первого вице-спикера Госдумы 8-го созыва, члены фракции, в том числе бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, также займут шесть постов зампредседателя нижней палаты парламента. Соответствующее решение, с которым ознакомился ТАСС, было принято во вторник на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

Согласно решению, Жуков, который занимал пост первого зампреда палаты и в прошлом думском созыве, вновь выдвигается на аналогичный пост. Также на должности вице- спикеров от "Единой России" выдвигаются бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол, Сергей Неверов, в предыдущем созыве возглавлявший фракцию единороссов, Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, также занимавшие посты вице-спикеров в Госдуме 7-го созыва.

Фракция выдвинет эти кандидатуры на первом пленарном заседании Госдумы 8-го созыва 12 октября.