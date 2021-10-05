Цена газа в Европе достигла нового максимума, увеличившись более чем на $250
20:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября несколько раз обновляла исторические максимумы. Если на открытии торгов цена сразу преодолела $1 200 за 1 тыс. куб м, то уже к вечеру вторника она превысила $1 455 за 1 тыс. куб м. Таким образом, за неполный торговый день газ подорожал на бирже больше, чем на $250 за тыс. куб., следует из данных биржи ICE.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1 456 за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17:29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Во вторник в "Газпроме" журналистам сообщили, что ожидают "холодную и снежную зиму" 2021-2022 годов.
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