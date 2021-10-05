Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов РФ, если штат посольства США не расширят

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа американских сенаторов от обеих партий попросила президента США Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте сенатора Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида).

Как из него следует, Рубио, а также другие члены верхней палаты Конгресса США, в том числе Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (демократ от штата Нью- Джерси), направили соответствующее письмо Байдену. Они призвали американского лидера "принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов". По версии сенаторов, "данная диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема".