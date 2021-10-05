В Волгограде тестируют потенциал молодежной дипломатии
20:50 05.10.2021 Источник: НГ-Online
В Волгоградском госуниверситете (ВолГУ) началась реализация серии проектов международной молодежной политологической экспертизы. На площадке Центра общественной дипломатии ВолГУ была проведена первая международная научно-образовательная сессия, посвященная проблеме использования возможностей молодежной дипломатии в странах Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период пандемии COVID-19.
Как рассказала «НГ» директор Центра общественной дипломатии ВолГУ Елена Парубочая, в проекте приняли участие известные эксперты и молодые исследователи, специалисты в области общественной и молодежной дипломатии, международных отношений, а также студенты из Германии, Беларуси, Армении, Казахстана и России.
По словам ректора ВолГУ Аллы Калининой, «укрепление и развитие потенциала экспертного и молодежного международного диалога сейчас становится приоритетной не только образовательной, но и государственной задачей»: «Для нашей страны принципиально важно использовать возможности гуманитарного сотрудничества для укрепления интеграционных проектов на постсоветском пространстве, прежде всего, внутри Евразийского экономического союза. Происходящая смена поколений делает особенно актуальными новые проекты в сфере молодежной дипломатии, сотрудничество молодых ученых, исследователей, студентов. Очевидно, что именно университеты должны стать центрами реализации таких важных для нашей страны инициатив».
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 21:20 05.10.2021
- Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе
- 20:40 05.10.2021
- Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов РФ, если штат посольства США не расширят
- 20:00 05.10.2021
- Цена газа в Европе достигла нового максимума, увеличившись более чем на $250
- 19:20 05.10.2021
- "ЕР" выдвигает Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва
- 19:18 05.10.2021
- Авиакомпании получили около 20 млрд руб. в рамках программ господдержки
- 18:40 05.10.2021
- "Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме
- 18:10 05.10.2021
- Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
- 18:00 05.10.2021
- Для коллективного иммунитета к ковиду в РФ нужно привить еще 35,9 млн человек - Голикова
- 17:44 05.10.2021
- Акции "Роснефти" подорожали до рекордного значения
- 17:32 05.10.2021
- После крушения судна "Фаворит" в Белом море спаслись два человека, они госпитализированы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать