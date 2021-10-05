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НОВОСТИ

В Волгограде тестируют потенциал молодежной дипломатии

20:50 05.10.2021 Источник: НГ-Online

В Волгоградском госуниверситете (ВолГУ) началась реализация серии проектов международной молодежной политологической экспертизы. На площадке Центра общественной дипломатии ВолГУ была проведена первая международная научно-образовательная сессия, посвященная проблеме использования возможностей молодежной дипломатии в странах Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период пандемии COVID-19.

Как рассказала «НГ» директор Центра общественной дипломатии ВолГУ Елена Парубочая, в проекте приняли участие известные эксперты и молодые исследователи, специалисты в области общественной и молодежной дипломатии, международных отношений, а также студенты из Германии, Беларуси, Армении, Казахстана и России.

По словам ректора ВолГУ Аллы Калининой, «укрепление и развитие потенциала экспертного и молодежного международного диалога сейчас становится приоритетной не только образовательной, но и государственной задачей»: «Для нашей страны принципиально важно использовать возможности гуманитарного сотрудничества для укрепления интеграционных проектов на постсоветском пространстве, прежде всего, внутри Евразийского экономического союза. Происходящая смена поколений делает особенно актуальными новые проекты в сфере молодежной дипломатии, сотрудничество молодых ученых, исследователей, студентов. Очевидно, что именно университеты должны стать центрами реализации таких важных для нашей страны инициатив».

Андрей Серенко

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