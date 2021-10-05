Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе
21:20 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви назвал большой глупостью утверждения об израильском присутствии в районе Карабаха после конфликта в регионе.
"Я считаю, что это большая глупость, потому что, если мы говорим о районе Карабаха, там находятся и российские, и турецкие [военнослужащие]. Я считаю, что, когда у них [у Ирана] какие-то фантазии, они могут сказать, что и марсиане там тоже присутствуют", - сказал дипломат во вторник журналистам на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса.
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