Сенаторы США, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России - МИД
22:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские сенаторы, призывая президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Об этом заявили во вторник ТАСС в МИД РФ.
"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - подчеркнул собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 22:40 05.10.2021
- "Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии
- 21:20 05.10.2021
- Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе
- 20:50 05.10.2021
- В Волгограде тестируют потенциал молодежной дипломатии
- 20:40 05.10.2021
- Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов РФ, если штат посольства США не расширят
- 20:00 05.10.2021
- Цена газа в Европе достигла нового максимума, увеличившись более чем на $250
- 19:20 05.10.2021
- "ЕР" выдвигает Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва
- 19:18 05.10.2021
- Авиакомпании получили около 20 млрд руб. в рамках программ господдержки
- 18:40 05.10.2021
- "Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме
- 18:10 05.10.2021
- Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
- 18:00 05.10.2021
- Для коллективного иммунитета к ковиду в РФ нужно привить еще 35,9 млн человек - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать