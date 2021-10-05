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НОВОСТИ

Сенаторы США, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России - МИД

22:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы, призывая президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Об этом заявили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - подчеркнул собеседник агентства.

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