"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии
22:40 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. Официальное сообщение редколлегии "Комсомольской правды" опубликовано во вторник на сайте издания.
"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске", - говорится в сообщении.
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