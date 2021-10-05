"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. Официальное сообщение редколлегии "Комсомольской правды" опубликовано во вторник на сайте издания.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске", - говорится в сообщении.