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НОВОСТИ

"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии

22:40 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. Официальное сообщение редколлегии "Комсомольской правды" опубликовано во вторник на сайте издания.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске", - говорится в сообщении.

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