Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 187 до 192 стран - ВОЗ
09:00 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий. Пополнился перечень стран и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма", сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предшествующую неделю речь шла о 187 государствах. Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.
В свою очередь штамм "альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. Штамм "гамма", выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).
По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841. Больше всего подтвержденных случаев заражения, сведения о которых поступили в женевскую штаб-квартиру ВОЗ, зарегистрировано в США - 43 401 318. Далее следуют Индия (33 853 048), Бразилия (21 468 121), Великобритания (7 934 940) и Россия (7 637 427). Летальных исходов больше всего в США - 696 732, вторую строчку занимает Бразилия (597 948), третью - Индия (449 260). Далее следуют Мексика (278 803) и Россия (211 696).
НОВОСТИ
- 09:32 06.10.2021
- КНР будет полностью готова к вторжению на Тайвань к 2025 году - военное ведомство острова
- 09:20 06.10.2021
- Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ
- 09:05 06.10.2021
- Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году
- 22:40 05.10.2021
- "Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии
- 22:00 05.10.2021
- Сенаторы США, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России - МИД
- 21:20 05.10.2021
- Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе
- 20:50 05.10.2021
- В Волгограде тестируют потенциал молодежной дипломатии
- 20:40 05.10.2021
- Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов РФ, если штат посольства США не расширят
- 20:00 05.10.2021
- Цена газа в Европе достигла нового максимума, увеличившись более чем на $250
- 19:20 05.10.2021
- "ЕР" выдвигает Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать