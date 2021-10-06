Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа стран ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, опубликованном журналистом агентства "Блумберг" Хавьером Бласом в "Твиттере".

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", - говорится в заявлении.

Пять стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.

Помимо этого, авторы документа считают необходимым проведение реформы рынка электроэнергии ЕС, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.

Пятерка стран также отмечает необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в Евросоюзе. По мнению вышеупомянутых государств, это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии, так как повысит стоимость угля.

В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.