Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ
09:20 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа стран ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, опубликованном журналистом агентства "Блумберг" Хавьером Бласом в "Твиттере".
"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны", - говорится в заявлении.
Пять стран также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.
Помимо этого, авторы документа считают необходимым проведение реформы рынка электроэнергии ЕС, чтобы улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей.
Пятерка стран также отмечает необходимость связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в Евросоюзе. По мнению вышеупомянутых государств, это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии, так как повысит стоимость угля.
В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.
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