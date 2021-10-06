КНР будет полностью готова к вторжению на Тайвань к 2025 году - военное ведомство острова
09:32 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань к 2025 году. С таким утверждением в среду в законодательном органе острова выступил глава его оборонного ведомства Цю Гочжэн.
По его оценке, сейчас отношения между двумя берегами Тайваньского пролива являются самыми напряженными за 40 лет. "Коммунистическая партия Китая уже обладает достаточными силами для вторжения на Тайвань, однако за это придется заплатить цену. К 2025 году эта цена станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы", - приводит его слова Центральное информационное агентство Тайваня.
Как отмечает агентство, к 2025 году баланс сил еще больше сместится в пользу НОАК благодаря поступлению в состав ее флота универсальных десантных кораблей проекта 075. В настоящее время один такой корабль "Хайнань" уже заступил на дежурство в составе Южного флота НОАК, второй спущен со стапелей и проходит ходовые испытания, а третий строится.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.
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