Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысила $1600 за тыс. куб. м
10:00 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив $1500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В последующие минуты цена преодолела и $1600 за тыс. куб. м.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 мск сразу рванула на отметку $1559 за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Хотя вечером во вторник торги закрылись ниже 120 евро за МВт ч. В максимуме сегодня утром цена достигала $1606 за тыс. куб. м.
Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток-2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет "холодной и снежной".
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