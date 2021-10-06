Число погибших при крушении судна в Белом море выросло до двух

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Общее число погибших составляет два человека, судьба двоих остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что шансов найти выживших практических нет. "На море сохраняются сильный шторм и ветер", - сообщили в экстренных службах.

Частное судно "Фаворит" под управлением мужчины 1972 года рождения с четырьмя пассажирами на борту потерпело бедствие в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. В условиях шторма в машинное отделение судна стало поступать вода, в результате "Фаворит" частично затонул. Позже были найдены и доставлены на берег мужчина и женщина, которая умерла по пути в больницу, по предварительным данным, от переохлаждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.