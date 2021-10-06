Число погибших при крушении судна в Белом море выросло до двух
10:05 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море увеличилось до двух человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.
"На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Общее число погибших составляет два человека, судьба двоих остается неизвестной", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что шансов найти выживших практических нет. "На море сохраняются сильный шторм и ветер", - сообщили в экстренных службах.
Частное судно "Фаворит" под управлением мужчины 1972 года рождения с четырьмя пассажирами на борту потерпело бедствие в Белом море к востоку от Кандалакшского залива. В условиях шторма в машинное отделение судна стало поступать вода, в результате "Фаворит" частично затонул. Позже были найдены и доставлены на берег мужчина и женщина, которая умерла по пути в больницу, по предварительным данным, от переохлаждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
НОВОСТИ
- 11:32 06.10.2021
- Ошибки Еврокомиссии стали одной из причин энергокризиса Евросоюза - премьер Венгрии
- 11:20 06.10.2021
- Южная Корея намерена усилить противоракетную оборону
- 11:05 06.10.2021
- ЕСПЧ взыскал с РФ 29 тыс. евро в пользу семьи подростка из-за избиения в полиции
- 11:00 06.10.2021
- Депутатский мандат Ревякиной, перешедший к Машкову, отдадут директору Государственного музея А. С. Пушкина
- 10:32 06.10.2021
- ЦБ с высокой вероятностью пересмотрит в сторону повышения прогноз по инфляции на 2021 г.
- 10:25 06.10.2021
- Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%
- 10:20 06.10.2021
- Си Цзиньпин не приедет в Рим на саммит G20 - СМИ
- 10:00 06.10.2021
- Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысила $1600 за тыс. куб. м
- 09:32 06.10.2021
- КНР будет полностью готова к вторжению на Тайвань к 2025 году - военное ведомство острова
- 09:20 06.10.2021
- Пять стран ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать