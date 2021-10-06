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НОВОСТИ

ЦБ с высокой вероятностью пересмотрит в сторону повышения прогноз по инфляции на 2021 г.

10:32 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России назвал высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения, заявил глава департамента денежно- кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен", - отметил он.

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