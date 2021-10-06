Си Цзиньпин не приедет в Рим на саммит G20 - СМИ

10:20 Источник: Интерфакс

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет лично участвовать в саммите G20 в Риме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседников агентства, причиной являются меры Китая по борьбе с COVID-19, включающие обязательный карантин для возвращающихся в страну путешественников.