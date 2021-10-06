Сбербанк рассказал о росте объема выдачи ипотечных кредитов в России на 20%

10:25

Ипотечный портфель Сбера показывает устойчивый рост, за три квартала текущего года он уже увеличился на 20% по сравнению со всем 2020 годом. В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, а на конец 2020 года - 4,9 триллиона рублей, за 9 месяцев 2021 года выдано почти 776,9 тысячи кредитов на сумму 2 трлн рублей, за аналогичный период прошлого года - 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 трлн рублей. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% - в количественном.

«Сегодня на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке. Мы видим спрос населения на наши продукты на протяжении всего года. Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования новостроек, в том числе и из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменению ипотечной программы для семей с детьми» - рассказал Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Он также сообщил, что лидирует по количеству выданных кредитов программа «Семейная ипотека», объем займов по которой вырос на 64% за несколько месяцев – с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 млрд рублей.

В тройку лидеров по выдаче кредитов вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В Москве в сентябре выдано наибольшее количество кредитов - на сумму 38,7 миллиарда рублей, в Санкт-Петербурге - на сумму 20,7 миллиардов рублей, в Краснодарском крае – 9,6 миллиарда рублей.