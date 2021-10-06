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Депутатский мандат Ревякиной, перешедший к Машкову, отдадут директору Государственного музея А. С. Пушкина

11:00 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России на заседании в среду планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова ("Единая Россия") директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Отмечается, что мандат передается от худрука Московского театра Олега Табакова, актера Владимира Машкова - региональная группа номер 38 (Москва), который отказался от места в Думе. ЦИК на заседании в понедельник передал актеру думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

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