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ЕСПЧ взыскал с РФ 29 тыс. евро в пользу семьи подростка из-за избиения в полиции

11:05 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с российских властей 29 тысяч евро по иску семьи подростка, пожаловавшегося на избиение в одном из отделов полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет семью истца.

"ЕСПЧ признал нарушение ст. 13 (право на эффективные правовые средства защиты) и ст. 3 (запрет пыток) и взыскал с России в пользу семьи подростка 29 тысяч евро", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, семья подростка указала в иске о том, что в апреле 2011 года полицейские избили несовершеннолетнего в УВД столичного района Щукино. "Медики диагностировали у парня закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и разрыв связок правого голеностопного сустава", - уточнил адвокат, добавив, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции отказались возбуждать, а ведомство подало в суд на семью подростка с требованием 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

"Теперь готовится иск к МВД РФ", - сообщил адвокат. Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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