Южная Корея намерена усилить противоракетную оборону

11:20 Источник: Интерфакс

Южная Корея нацелена наращивать свои возможности в области противоракетной обороны на фоне угроз со стороны КНДР, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

"Северная Корея может осуществить военные провокации, чтобы нарушить баланс", - говорится в ежегодном докладе комитета парламенту страны.

"В ответ на это мы будет продолжать развивать стратегии Кореи и США по сдерживанию и нарастим наши возможности в противоракетной обороне", - отмечается в нем.