Южная Корея намерена усилить противоракетную оборону
11:20 06.10.2021 Источник: Интерфакс
Южная Корея нацелена наращивать свои возможности в области противоракетной обороны на фоне угроз со стороны КНДР, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
"Северная Корея может осуществить военные провокации, чтобы нарушить баланс", - говорится в ежегодном докладе комитета парламенту страны.
"В ответ на это мы будет продолжать развивать стратегии Кореи и США по сдерживанию и нарастим наши возможности в противоракетной обороне", - отмечается в нем.
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