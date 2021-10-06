Ошибки Еврокомиссии стали одной из причин энергокризиса Евросоюза - премьер Венгрии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибки Еврокомиссии (ЕК) являются одной из причин энергетического кризиса Евросоюза. ЕК должна изменить часть своих "зеленых" норм, иначе страдать будут все. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы.

"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен - это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать", - сказал он.