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Ошибки Еврокомиссии стали одной из причин энергокризиса Евросоюза - премьер Венгрии

11:32 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибки Еврокомиссии (ЕК) являются одной из причин энергетического кризиса Евросоюза. ЕК должна изменить часть своих "зеленых" норм, иначе страдать будут все. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы.

"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен - это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать", - сказал он.

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