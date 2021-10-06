В России зафиксировали 929 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 133, до 7 662 560. В стране выявляют более 25 000 заболевших пятый день подряд, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших за сутки составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 841, до 6 778 900. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 929 против 895 днем ранее, до 212 625. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%, следует из данных штаба.