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Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $1900 за тыс. куб. м

12:05 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 октября выросла до нового исторического рекорда, превысив $1900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 мск выросла до отметки $1936 за 1 тыс. куб. м, или 161,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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