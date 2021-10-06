В Москве выявили 3 589 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 589 против 3 827 днем ранее, до 1 658 065. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 72 днем ранее. Всего в городе умерли 29 385 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.