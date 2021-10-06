Газ взорвался в жилом доме в Санкт-Петербурге, пострадал один человек - источник

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 11:33 поступило сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе. Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах. Пострадал один человек, он передан скорой помощи", - сказал собеседник агентства.