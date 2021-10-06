0
0
77
НОВОСТИ

Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва - Памфилова

14:00 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России на заседании в среду зарегистрировал последнего победителя выборов по партийному списку "Единой России" депутатом Госдумы восьмого созыва. Таким образом, зарегистрированы все 225 депутатов по спискам и 225 человек по одномандатным округам, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на 6 октября ЦИК России зарегистрировал всех 225 депутатов Госдумы [по партийным спискам]. Таким образом, все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Депутатом Госдумы от "Единой России" зарегистрирована командир московского регионального отделения общественной организации "Российские студенческие отряды" Юлия Дрожжина (региональная группа номер 38, город Москва). Таким образом, всего зарегистрировано 324 депутата от "Единой России", 57 - от КПРФ, 27 - от "Справедливой России - За правду", 21 - от ЛДПР, 13 - от "Новых людей". По одному мандату получили представители Партии роста, "Гражданской платформы" и "Родины". Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 06.10.2021
Матвиенко допускает введение ограничений на доступ в здание Совфеда из-за коронавируса
0
13
14:12 06.10.2021
Россия выполняет все долгосрочные контракты по газу с ЕС - Еврокомиссия
0
62
13:32 06.10.2021
Только непрофессионалы могут видеть вину России в ситуации с ценами на газ в ЕС - Песков
0
154
13:20 06.10.2021
Потсдам обнаружил в списке почетных граждан Йозефа Геббельса
0
159
13:08 06.10.2021
Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметрического органокатализа
0
175
13:00 06.10.2021
СК начал проверку после новых публикаций об издевательствах над осужденными под Саратовом
0
175
12:32 06.10.2021
Газ взорвался в жилом доме в Санкт-Петербурге, пострадал один человек - источник
0
192
12:20 06.10.2021
В Москве выявили 3 589 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
204
12:05 06.10.2021
Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $1900 за тыс. куб. м
0
210
12:00 06.10.2021
В России зафиксировали 929 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
229

Возврат к списку