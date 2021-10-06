Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва - Памфилова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России на заседании в среду зарегистрировал последнего победителя выборов по партийному списку "Единой России" депутатом Госдумы восьмого созыва. Таким образом, зарегистрированы все 225 депутатов по спискам и 225 человек по одномандатным округам, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на 6 октября ЦИК России зарегистрировал всех 225 депутатов Госдумы [по партийным спискам]. Таким образом, все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Депутатом Госдумы от "Единой России" зарегистрирована командир московского регионального отделения общественной организации "Российские студенческие отряды" Юлия Дрожжина (региональная группа номер 38, город Москва). Таким образом, всего зарегистрировано 324 депутата от "Единой России", 57 - от КПРФ, 27 - от "Справедливой России - За правду", 21 - от ЛДПР, 13 - от "Новых людей". По одному мандату получили представители Партии роста, "Гражданской платформы" и "Родины". Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.