Только непрофессионалы могут видеть вину России в ситуации с ценами на газ в ЕС - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на газ в Европе связан с целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять - самым тщательным образом, последовательно - все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - подчеркнул он.

Представитель Кремля заметил, что причины кризиса заключаются в нескольких совпавших по времени факторах, среди которых и ситуация в экономике. "Но все это не связано с Россией. И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", - указал Песков.