Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметрического органокатализа
13:08 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевская премия в области химии 2021 года присуждена германскому ученому Биньямину Листу и британо-американскому исследователю Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Ученые стали лауреатами "за развитие асимметрического органокатализа" - химической реакции, в которой используются органические молекулы, говорится в решении комитета.
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