Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметрического органокатализа

13:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области химии 2021 года присуждена германскому ученому Биньямину Листу и британо-американскому исследователю Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Ученые стали лауреатами "за развитие асимметрического органокатализа" - химической реакции, в которой используются органические молекулы, говорится в решении комитета.