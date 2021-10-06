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НОВОСТИ

Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметрического органокатализа

13:08 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области химии 2021 года присуждена германскому ученому Биньямину Листу и британо-американскому исследователю Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Ученые стали лауреатами "за развитие асимметрического органокатализа" - химической реакции, в которой используются органические молекулы, говорится в решении комитета.

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