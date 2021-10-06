Россия выполняет все долгосрочные контракты по газу с ЕС - Еврокомиссия

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в страны Евросоюза, однако не бронирует мощности для дополнительных поставок. Об этом заявил в среду на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Россия соблюдает все долгосрочные контракты на поставки газа в ЕС в полном объеме, но не резервирует мощности для дополнительных поставок", - сказал он.