В России прошла первая сделка с бронированием квартиры через «Домклик»
14:57 06.10.2021
На маркетплейсе жилой недвижимости Сбера «Домклик» завершена первая в России сделка по покупке квартиры. Недвижимость с помощью новой функции забронировал и купил житель Санкт-Петербурга, клиент строительной компании «КВС».
Возможность забронировать недвижимость на сайте «Домклик» появилась в сентябре этого года и к сервису сразу подключились партнеры Сбера, крупнейшие застройщики «КОРТРОС», ФСК и «КВС». Жилье бронируется на срок от двух до семи дней - это тот промежуток времени, в который оно гарантировано не поступит в открытую продажу, а покупатель примет окончательное решение о приобретении жилплощади и получит решение банка по ипотеке. Услуга бесплатна.
«Мы постоянно наращиваем функциональность нашей универсальной площадки «Домклик», на которой сегодня можно решить весь спектр вопросов, связанных с поиском, приобретением, регистрацией, страхованием и даже ремонтом жилья. Опция бесплатного бронирования — это ещё одно нововведение, которое сделает сервис более удобным и клиентоориентированным», — отметил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «КВС» Сбербанка.
Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» также прокомментировала онлайн-сервис, а также рассказала, что компания «КВС» активно развивает онлайн-формат покупки жилья, и стремится сделать его для клиентов максимально комфортным, для чего наравне с развитием собственного интернет-магазина тесно сотрудничает с «Домклик». Она подчеркнула, что «теперь пользователи этого сервиса могут не только изучать предложения от "КВС", но и бронировать квартиры в наших домах, не покидая привычной и удобной для них платформы».
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