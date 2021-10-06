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В Казахстане запланировали съезд лидеров мировых религий

15:00 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана проведут VII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года. Об этом сообщил спикер Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев в среду на XIX заседании секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нем приняли участие представители мировых религий из 20 стран, а также международных организаций.

"С учетом календаря религиозных праздников и мнения всех участников секретариата принято решение о проведении VII съезда лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года", - сказал Ашимбаев. По его словам, XX заседание секретариата этого съезда состоится 12-13 сентября следующего года.

Как сообщила пресс-служба Сената, предстоящий форум планируется посвятить роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Ранее планировалось, что VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в Нур-Султане в июне 2021 года. Его проведение перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.

VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир" прошел в Астане 10-11 октября 2018 года. В его работе участвовали более 80 делегаций из 45 стран.

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