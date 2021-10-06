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Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

15:12 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

"Он в реанимации, но находится в сознании", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что актеру стало хуже ночью.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

Среди наиболее известных киноработ - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и многих других. В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.

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