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Директор ФСИН уволил четырех сотрудников саратовского УФСИН

15:32 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области после видео с пытками осужденных. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ФСИН.

"По докладу руководителя комиссии центрального аппарата ФСИН, направленной для проверки сведений о неправомерных действиях в отношении осужденных в УФСИН России по Саратовской области, директором ФСИН России Александром Калашниковым принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно- исполнительной системы начальника ФКУ "ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области" полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева", - говорится в сообщении.

Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Ранее, 22 сентября, за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности были направлены документы на освобождение от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

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