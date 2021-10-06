En+ Group собирается построить четыре новые ГЭС общей мощностью около 2,5 ГВт

15:25

Ведущий производитель низкоуглеродного алюминия и электроэнергии En+ Group рассматривает четыре проекта строительства новых ГЭС до 2030 года общей мощностью около 2,5 ГВт. Об этом рассказал журналистам руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков, передает ТАСС. Это Тельмамская ГЭС (450 МВт), Крапивинская ГЭС (345 МВт), Нижнебогучанская ГЭС (660 МВт) и Мотыгинская ГЭС (около 1 ГВт).

Примерная оценка стоимости проектов составляет 1-1,1 млрд долл. на Тельмамскую ГЭС, 1,3 млрд долл. на Мотыгинскую ГЭС, 20 млрд руб. на Крапивинскую ГЭС и порядка 105 млрд руб. на Нижнебогучанскую ГЭС. Механизмы финансирования этих проектов пока в работе, но компания будет реализовывать их, только понимая, что это окупаемые проекты, подчеркнул топ-менеджер.

Ввод в эксплуатацию Тельмамской и Нижнебогучанской ГЭС может состояться в 2030 году, Крапивинской – уже в 2026-2027 годах. Говоря о Тельмамской ГЭС, в компании отметили, что сейчас ожидают активных действий по второму этапу Восточного полигона. Так, Тельмамскую ГЭС можно построить к 2030 году, а если в рамках проекта электрификации второго этапа будет установлен жесткий срок ввода генерации в 2024 году, то ГЭС может быть построена уже в рамках третьего этапа.

Напомним, En+ Group реализует масштабную климатическую программу, предполагающую сокращение выбросов CO2-эквивалента на 35% к 2030 году и углеродную нейтральность к 2050 году. Использование чистой гидроэнергетики является частью плана компании по доведению до нуля углеродных выбросов. Стратегия в сфере устойчивого развития определена основателем компании Олегом Дерипаской.