ЕК ошиблась, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к торговле газом на бирже, заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам развития энергетики.

"Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они допустили ошибки, - сказал он. - Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом".

"И оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", - резюмировал президент РФ.