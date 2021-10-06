Страны Балтии не смогут увеличить импорт электроэнергии из России - "Интер РАО"
16:32 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Балтии не смогут нарастить импорт российской электроэнергии, несмотря на энергодефицит, по причине действий литовского регулятора, который ограничил объем физических поставок. Об этом журналистам сообщил представитель компании "Интер РАО".
"Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что смягчило бы для них ценовые последствия. Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Как ранее сообщалось, регуляторы Латвии и Эстонии выступили против такого решения Литвы, однако ограничения по-прежнему не сняты", - отметил он.
В то же время стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Европе с поставкой 7 октября обновила исторические максимумы. Так, в Германии цена достигла 302,5 евро за МВт ч, во Франции - 298,3 евро за МВт ч, Великобритании - 320,1 евро за МВт ч. При этом максимальные цены зарегистрированы именно в странах Балтии, в частности в Литве - 347,5 евро за МВт ч, а в Эстонии и Латвии - 256,1 евро за МВт ч. Таким образом, за год цены выросли в шесть - восемь раз, уточнили в "Интер РАО".
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