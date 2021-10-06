"Газпрому" невыгодно дальнейшее увеличение транзита газа через Украину - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальнейшее увеличение транзита газа через Украину невыгодно для "Газпрома", потому что поставки через новые газопроводы дешевле. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию энергетики.

"Увеличивать больше объем для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 млрд долларов в год к соответствующим объемам поставок", - сказал президент.